ناقد: سامية جمال صاحبة البداية الأصعب في الوسط الفني

قال الناقد الفني، إلهامي سمير، إن الراقصة سامية جمال صاحبة أصعب بداية في المجال الفني من بين جميع الفنانيين والفنانات أبناء جيلها والأجيال المتلاحقة.

وأضاف سمير، اليوم السبت، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن سامية جمال ولدت في محافظة بني سويف وسميت بـ"زينب" تيمنًا بالسيدة زينب، ووالدها كان يعمل ترزيًا في بني سويف وانتقل إلى القاهرة؛ لضيق الحال وعمل هذه المهنة في محافظة الصعيد.

وأوضح، أنه في بداية مذكراتها كتبت: "كنّا فقراء إلى أبعد حد، نعيش في بيت متواضع، في أغلب الأحيان نأكل العيش والملح فقط بسبب ضيق الحال"، مشيرًا إلى أنه في سن 5 سنين تزوج والدها من سيدة أخرى، وحلَّت اللعنات على الأسرة ووافقت والدتها على أن تعيش ضُرتها معها في نفس المنزل، وهو ما علَّمها التسامح.

وتابع: "في فترة مرض والدتها وبعد وفاتها تحركت إلى المستشفى بمفردها لتتحدث مع جثمان والدتها"، مشددةً على أن زوجة والدها جعلتها تعمل في تنظيف وترتيب المنزل كخادمة ومنعتها من الذهاب إلى الكتاب والمدرسة، وهي كانت بمفردها في هذه الفترة، مؤكدًا أن الجميع كان يضربها في فترة بعد وفاة والدتها، قائلًا: "قالت في الفترة دي اللي كان بيهون علينا هو فأر في الغرفة جنب سريرها.. بعد موت الفأر لم يعد لها أصدقاء".