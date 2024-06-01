السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يناقش نسب انتهاء مشروعات الخطة الاستثمارية بالوحدات المحلية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال اجتماعه

وجَّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023/ 2024، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة لنهو المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه المحافظ بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات بالوحدات المحلية. 

واطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء من مدير التخطيط والمتابعة بالديوان العام على موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء كل الأحياء من الخطة الاستثمارية بنسبة 100% عدا أحياء إمبابة والعمرانية وانتهاء مراكز كرداسة وأوسيم والعياط من الخطة وتراوح نسب التنفيذ لباقي المراكز بين 75 إلى 90%؛ وذلك لاستكمال أعمال رصف عدد من الطرق لديهم والتي من المقرر الانتهاء منها خلال أيام. 

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء ومراكز العمرانية وامبابة وأبوالنمرس والصف بسرعة انتهاء مشروعات الرصف المتبقية، مؤكدًا أنه من غير المسموح أي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها. 

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال والمواصفات الفنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

محافظ الجيزة خلال اجتماعه
محافظ الجيزة خلال اجتماعه
محافظ الجيزة خلال اجتماعه
محافظ الجيزة خلال اجتماعه
الخطة الاستثمارية رؤساء المراكز والمدن رؤساء الأحياء محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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