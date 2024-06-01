46.5 مليار دولار.. ماسك يضغط على موقع "X" لتوفير رواتب تسلا

عرض إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، القيام بجولة شخصية في مصنع شركة صناعة السيارات الكهربائية في أوستن، تكساس، لاختيار المساهمين هذا الأسبوع.

وكتب ماسك على "إكس" منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها: "يرجى إعلامنا إذا كانت لديك أي أسئلة حول التصويت على أسهم Tesla!".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن هذه كانت مجرد واحدة من بين اثنتي عشرة مشاركة على الأقل نشرها ماسك على "إكس" في الأسابيع الأخيرة حيث كان المساهمون في Tesla يصوتون على حزمة رواتب بقيمة 46.5 مليار دولار له.

ولتشجيع الموافقة على الحزمة، شارك ماسك على موقع "إكس" مقطعًا ضخمًا لمركبات تيسلا وهي تسير بسرعة عبر الصحاري.

وقال: "إنه يحتاج إلى أسهم كافية في الشركة للحفاظ على سيطرته عليها، خاصة مع تكثيف جهود الذكاء الاصطناعي"، كما انتقد المستثمرين الذين قالوا إنهم سيعارضون راتبه.

وكتب ماسك في منشور بتاريخ 16 مايو: "شكرًا لجميع مؤيدي التصويت في تسلا!".

وتابع بعد يومين: "للمساهمين الحق في التصويت على أسهمهم!"

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن رسائل ماسك الموجودة على "إكس"تؤكد مدى أهمية حزمة الأجور بالنسبة له بعد أن أبطلها قاض في ولاية ديلاوير في يناير.

وحكم القاضي لصالح أحد المساهمين المنشقين الذي رفع دعوى قضائية ضد شركة تسلا، مدعيًا أن تعويض ماسك كان مبالغًا فيه.

تسلا تدفع بحملة لحث المساهمين على إعادة الموافقة على أجر ماسك

وتقوم شركة تسلا الآن بحملة لحث المساهمين على إعادة الموافقة على أجر ماسك، الذي ساعد في بناء الشركة لتصبح صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم، حسب نيويورك تايمز.

وكانت شركة تيسلا تنشر نيابة عنه أيضًا، وقد دعم مجلس إدارة الشركة علنًا حملة ماسك، قائلًا: "إن أدائه يستحق التعويض".

وصوّت المساهمون في شركة تيسلا لأول مرة على حزمة رواتب ماسك في عام 2018، حيث وافقوا على خطة لمنحه حصة إضافية بنسبة 12% في الشركة على مدى اثني عشر عامًا، مما جعله المدير التنفيذي الأعلى أجرًا في البلاد.

وبلغت قيمة شركة تسلا 560.2 مليار دولار اعتبارًا من إغلاق السوق يوم الخميس.

ويسيطر ماسك على 20.5% منها، وفقًا لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصة. (يشمل هذا الرقم الأسهم التي أبطلتها محكمة ديلاوير، والتي تسعى تسلا إلى استعادتها. وبدون تلك الأسهم، تبلغ حصته حوالي 13 بالمائة).

ماسك لا يحصل على أي راتب من شركة تيسلا. للحصول على العوائد في أسهم الشركة، كان عليه إكمال مراحل النمو الطموحة في الشركة.

لكن كاثلين ماكورميك، القاضية في محكمة ديلاوير Chancery التي تشرف على دعوى المساهمين المنشقين، أبطلت حزمة الأجور، وحكمت بأن ماسك كان يتمتع بنفوذ شبه كامل على مجلس إدارة شركة تيسلا ووافق بشكل أساسي على تعويضاته الخاصة دون إدارة ائتمانية مناسبة، كما أمره القاضي بإعادة راتبه الزائد إلى تسلا.

وفي أبريل، طلبت شركة تيسلا من المساهمين إعادة الموافقة على حزمة رواتب ماسك. وسيتم الإعلان عن النتيجة في الاجتماع السنوي للشركة في 13 يونيو.