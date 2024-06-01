أركان الحج 1445/2024.. تبدأ المناسك بالإحرام في الميقات المخصص للحجاج

تزايدت عمليات البحث حول أركان الحج 1445/2024 التي تبدأ بالإحرام بالميقات المخصص للحجاج، ويكون بارتداء لباس يتكون من رداءين غير مخيطين للرجل، وللمرأة أن ترتدي ما تشاء دون زينة أو تبرّج حسب الشرعية الاسلامية ويعد الحج من أعظم الأعمال والعبادات وأحبّها إلى الله؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ: أيُّ العَمَلِ أفْضَلُ؟ فَقالَ: إيمَانٌ باللَّهِ ورَسولِهِ.. قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: الجِهَادُ في سَبيلِ اللَّهِ قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ.

أركان الحج 1445/2024

تتلخص أركان الحج 1445/2024 في عدة أمور هى :-

الركن الأول الإحرام

وهو نيّة الدخول في النسك وقال الرسول صلى الله عليه وسلَّم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى ويغتسل الرجل ويلبس ملابس الإحرام وتلبس المرأة ما شاءت بشرط حسب الشرعية واساسا عدم التبرج ومحظور في الحج الجماع والصيد وتقليم الأظافر وإزالة الشعر وتغطية الرأس، ولبس النقاب أو القفازين للمرأة.

الركن الثاني الوقوف بعرفة

الوقوف بالعرفة هو الركن الأعظم في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، رواه أبوداود.

الركن الثالث طواف الإفاضة

الركن الثالث من أركان الحج يقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" (الحج: 29) وهذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حيًا، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على مَن أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة.

الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة

وهذا الركن هو سعي الحج، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي: رواه أحمد.

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