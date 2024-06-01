أستاذ دراسات بيئية: 2024 سيكون الأكثر حرارة (فيديو)

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن درجات الحرارة سجَّلت أكبر ارتفاع في العالم خلال العام الماضي، لترتفع عن المتوسط الطبيعي بنحو 0.18 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 سيكون الأكثر حرارة.

التغير المناخى والظواهر الجوية

وأضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأسبوع الأول من يونيو العام الماضي جرى تسجيل زيادة في درجات الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية عن الطبيعي، وبالتالي 2023 شهدت أكبر متوسط للحرارة عالميًا.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أن التخوفات من درجات الحرارة في العام الجاري بسبب وجود ظاهرة "النينو"، موضحًا أنها سببت استمرار ارتفاع الحرارة بمنطقة المحيط الهندي حتى الآن.