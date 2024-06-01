السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اختياري" يسيطر على ثانوية 2024.. 25 سؤالا في التربية الدينية والوطنية والاقتصاد و17 في الإحصاء

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع أسئلة المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ اسئلة اختيار من متعدد وكشفت وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع لها الآن عدد الأسئلة في جميع المواد ، التربية الدينية ٢٥ سؤالًا والتربية الوطنية ٢٥ سؤالًا والاقتصاد ٢٥ سؤالًا والإحصاء ١٧ سؤالًا.

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عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة ٧٤٥٠٨٦
عدد لجان النظام والمراقبة ١١ لجنة 
عدد لجان الادارة علي مستوي الجمهورية ٤ لجان 
عدد لجان التقدير ١٩٨١ لجنة 
عدد مراكز توزيع الاسئلة ٨٤ مركز 
عدد الطلاب داخل السجون ٨١ طالب 
عدد الطلاب المكفوفين ٢٥٥ طالب

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية

بداية من يوم الاثنين 10 يونيو2024 امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية.
يوم الأربعاء 12 يونيو2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
يوم السبت 22 يونيو2024 امتحان اللغة العربية.
يوم الثلاثاء 25 يونيو2024 امتحان اللغة الفرنسية أو الألمانية.
يوم السبت 29 يونيو2024 امتحان التاريخ.
يوم الثلاثاء 2 يوليو2024 امتحان اللغة الإنجليزية.
يوم السبت 6 يوليو2024 امتحان الجغرافيا.
يوم الأربعاء 10 يوليو2024 امتحان مادة علم النفس.
و تنتهي يوم الأربعاء 17 يوليو2024 امتحان الفلسفة والمنطق.

وفى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات الامتحانات التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الامتحانات التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، وذلك عقب إنتهاء جميع أيام الامتحانات وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024.

يأتي ذلك استجابة للشكاوى التى تقدم بها بعض السادة أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج.

وتهيب الوزارة بالسادة أولياء الأمور سرعة الإنتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبنائهم الطلاب بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة وخلال المدة المقررة والمشار إليها سابقا.

امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة أ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر 85 لجنة امتحانية

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