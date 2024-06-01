السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

وكيل "صحة مطروح": توفير كل أشكال الدعم والتأمين الطبى خلال امتحانات الثانوية

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

استقبل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتورة رشا فتحي، مدير إدارة الصحة المدرسية، لمناقشة سبل التعاون بما يعود بالنفع على المواطن المطروحي وتوفير الخدمات الطبية والتأمين الطبي خلال انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي ومرفق إسعاف مطروح. 

_الدعم والتأمين الطبي

وأوضح وكيل صحة مطروح أن إجمالى لجان الثانوية العامة التي سيتم تغطيتها بالفرق الطبية ١٤ لجنة، منها ٦ لجان بمدينة مطروح، و٨ لجان بـ٧ إدارات تعليمية أخرى، مؤكدًا توفير كل أشكال الدعم والتأمين الطبي. 

وفي سياق آخر، كان قد قال عمرو شحاتة، وكيل تعليم مطروح، إن المراجعات النهائية للمواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، والتي ستنفذها المديرية بالتعاون مع مؤسسة "حياه كريمة" وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مستوى المحافظة في الفترة من الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ إلى الجمعة ٧ يونيو ٢٠٢٤ بقاعات المكتبة العامة في مدينة مرسى مطروح ومدرسة تحيا مصر بسيدي عبدالرحمن ومدرسة الحمام الثانوية بنات، يحاضر فيها صفوة من خبراء المواد الدراسية على مستوى المحافظة.

_الدعم النفسي والإرشادات

وأوضح "شحاتة" أن مؤسسة "حياة كريمة" تقوم بتقديم الدعم الأكاديمي لأبنائنا الطلاب من خلال حصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المبادرة تقدم الدعم لأبنائنا الطلاب في سبيل تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم خلال امتحانات الشهادة الثانوية، مشيرًا إلى أن بداية المراجعات النهائية، الأربعاء المقبل، ستكون بتقديم المبادرة لمفاجأة سعيدة، حيث سيتم تنفيذ المراجعة النهائية الشاملة لمادتي الاقتصاد والإحصاء، واللتان تأتيان ضمن المواد غير المضافة للمجموع، واللتان سيستهل بهما الطلاب ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي يومي الإثنين والأربعاء الموافقين العاشر والثاني عشر من يونيو المقبل.

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