"معشتش مراهقتي".. فيفي عبده تثير الجدل بآخر ظهور

تصدرت الراقصة فيفي عبده، تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي و“جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد لقائها مع مجلة "بلاستيك" اللبنانية، وصرحت خلال حديثها أن “الرقص مش مجرد مهنة ولكنه يعتبر أكسجين الحياة بالنسبة لها”.

تعد الراقصة فيفي عبده من بين الراقصات الأشهر في مصر، واستطاعت خطف قلوب الجماهير بعفويتها وأدورها المميزة خلال مسيرتها الفنية في السينما والدراما المصرية.

وتزامنًا مع تصدر فيفي عبده التريند، يرصد موقع “الدستور” في تقريره لعشاق آخبار النجوم، أبرز تصريحات فيفي عبده التي أثارت بها الجدل في آخر ظهور لها، إليكم التفاصيل الكاملة.

أنا معشتش مراهقتي.. فيفي عبده تثير الجدل في آخر ظهور لها

قالت فيفي عبده، إنها لم تستطع أن تعيش مراهقتها ولا شبابها بسبب أنها بدأت مسيرتها المهنية منذ نعومة أظافرها، مشيرة إلى أنها تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع جيل الشباب حتى تشعر بشبابها من جديد.

أضافت فيفي عبده خلال حديثها: "مقدرتش أعيش سنين المراهقة بحكم شغلي اللي بدأ بعمر صغير، وسائل التواصل الاجتماعي بتسمحلي أتواصل مع جيل الشباب، أضحك وأهزر معاهم، وأعمل كل الحركات اللي مقدرتش أعملها في مراهقتي، أنا أديت حياتي للشغل ودلوقتي بعيش شبابي من جديد".

وكانت قد تعرضت فيفي عبده، لوعكة صحية شديدة بسبب معاناتها من مشكلة كبيرة في الغضروف، مما جعلتها تبتعد لفترة عن الظهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي كالمعتاد، ونشرت فيديو لها عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، لتشرح لمتابعيها عن سبب أزمتها الصحية مؤكده على أن أثناء قيام أحد الأطباء بمعالجتها تعرضت لوعكة صحية، ولكنها طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وعلقت على الفيديو قائلة: "الحمد لله وربنا يؤذي المؤذي".