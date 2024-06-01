السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يلعب ريال مدريد وبروسيا دورتموند نهائى دورى أبطال أوروبا؟

ريال مدريد وبروسيا
ريال مدريد وبروسيا دورتموند

بأعين متحمسة وقلوب مليئة بالشغف، تتجه أنظار جميع متابعي كرة القدم حول العالم لملعب “ويمبلي” بالعاصمة الانجليزية لندن، والذي يستضيف المباراة النهائية لـ دورى أبطال أوروبا، بين  ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

بين انضباط تكتيكي و"كاتيناتشو" إيطالية ولدغات مرتدة، أسقط رجال مدريد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، وبراجماتية وتحولات خاطفة قادت بروسيا دورتموند لليلة الكبرى على جسد أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، ليقف الفريقان أمام بعضهما البعض في ختام الموسم الأوروبي والمباراة الكبرى، ريال مدريد عينه على اللقب الـ15 ودورتموند لا يفكرون سوى في إنهاء عجاف الـ27 عامًا الأوروبي.

فكيف يلعب ريال مدريد وبروسيا دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا؟ وهل ينهي بروسيا دورتموند أفضلية مدريد بالنهائيات؟ ولماذا يجب أن يحذر مدريد من هجوم "الجراد الأصفر" كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عنها في السطور الآتية.


الأجنحة والضغط المبكر سلاح الريال

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيلته المعتادة بالاعتماد على رباعي الوسط كروس، فالفيردي، كامافينجا وبيلينجهام وأمامهم الثنائي فينيسيوس ورودريجو.

ويلعب دائمًا أنشيلوتي المباريات الهامة بهذا التشكيل وسط تحفظ دفاعي لكن في لقاء دورتموند يجب أن يتخلى كارلو بعض الشيء عن الجانب الدفاعي وسط تكتل دفاعي محتمل للفريق الأصفر، وإعطاء حرية أكثر لبيلينجهام في الأدوار الهجومية.

وسيمثل الضغط المبكر عامل قوي لإنهاء الريال اللقاء بهدف أو هدفين، حيث يعتبر ظهيري دورتموند ماتسن وريرسون العامل الأضعف لدى دورتموند لعدم خبرتهم الكبيرة ومن هنا سيأتي دور فينيسيوس ورودريجو لاختراق أضعف جبهات الأصفر.

الركلات الحرة والمرتدات أمل دورتموند في خطف اللقب

ومن المتوقع أن يدخل دورتموند بتشكيله المعتاد بالاعتماد على طريقة 4-3-3 حيث يعتمد على ثلاثي الوسط إيمري كان، سابيتزر وبراندنت.

ويتحول براندنت في الجانب الهجومي إلى لاعب رقم “10” أو كمهاجم ثاني داخل منطقة الجزاء لقدرته الكبيرة على التهديف.

ومن أكبر أسلحة دورتموند هذا الموسم هي الركلات الحرة وبالأخص الركلات الركنية حيث يستغل الفريق قدرة القائد هوملز والمدافع شولتبيرج في اللعب بالرأسيات.

بجانب قدرات إيمري كان وسبيتزر أيضًا في الزيادة العددية داخل منقطة الجزاء والمهاجم العملاق فولكروج.

ويعتمد دورتموند في مرتداته على الثنائي الذي يتمتع بالمهارة والسرعة كريم أديمي وجادون سانشو وهم من أبرز أسلحة الفريق.

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