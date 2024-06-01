يترقب الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 وذلك مع اعتماد نتائج طلاب 3 إعدادي في بعض المحافظات خلال الساعات الماضية والقلق الذي يسيطر على الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ومن المفترض أن تعلن النتائج خلال الساعات القادمة، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة ومن ثم الحصول عليها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تشير التوقعات إلى أن نسب النجاح هذا العام ستكون مرتفعة بناءً على العينات العشوائية التي تم تصحيحها، حيث أظهرت نتائج هذه العينات تفوقًا ملحوظًا للطلاب في جميع المواد الدراسية.

فقد حققت مادة اللغة العربية نسبة نجاح بلغت 90.4%، بينما سجلت مادة اللغة الإنجليزية 91%.

أما في مادة الحاسب الآلي، فقد وصلت النسبة إلى 95.5%، فيما سجلت مادة الرياضيات 97%.

وتعادلت مادة العلوم مع الرياضيات في نسبة النجاح، حيث حققتا 97% أيضًا، بينما وصلت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية إلى 93.5%.

ويؤكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة الدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة، مع مراعاة مصلحة الطالب وتغليبها فوق أي اعتبار آخر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

تتلخص خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 فيما يلي:-

الدخول رابط مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية ( من هنا ).

اختار المرحلة الدراسية

اختار الفصل الدراسي

اختار العام الدراسي

اختار الصف الدراسي

اكتب الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد

اضغط على اظهر النتيجة.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2024

يتم توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية لعام 2024 على الفصلين الدراسيين الأول والثاني، حيث يكون المجموع الكلي لامتحانات الشهادة الإعدادية من 280 درجة.

أما بالنسبة للمجموع الكلي لامتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني، فهو من 140 درجة، موزعة على المواد كالتالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

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