السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة بنجلاديش للخدمات الإنسانية تُكرِّم أسامة الأزهرى (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرَّم الدكتور نور محمد البديع، رئيس هيئة بنجلاديش للخدمات الإنسانية، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف؛ لجهوده واهتمامه بقضايا المسلمين.

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أسامة الأزهرى: لا هوية واضحة للدين بمعزل عن السُنة المشرفة

وأبدى وفد هيئة بنجلادش للخدمات الإنسانية سعادتهم بوجودهم في مصر، معربين عن تقديرهم لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وجهوده في الاهتمام بقضايا المسلمين والتصدي لحملات التشكيك ومواجهة الأفكار التي تثير القلاقل كل فترة.

وأكد الوفد أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في الحفاظ على جوهر الدين ومناهجه وتحميه من التحريف والتلاعب.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
لدكتور نور محمد البديع رئيس هيئة بنجلاديش فضيلة الدكتور أسامة الأزهري الأزهر الشريف علماء الأزهر الشريف

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