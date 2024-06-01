وزير التعليم: 745086 طالبا متقدما لامتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت، عن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة مع الصحفيين اليوم.

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وقد أظهرت الإحصائيات الرسمية ما يلي:

عدد الطلاب المتقدمين: 745,086 طالبًا وطالبة. عدد لجان النظام والمراقبة: 11 لجنة. عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية: 4 لجان. عدد لجان التقدير: 1981 لجنة. عدد مراكز توزيع الأسئلة: 84 مركزًا. عدد الطلاب داخل السجون: 81 طالبًا. عدد الطلاب المكفوفين: 255 طالبًا.

وأكدت الوزارة على استعدادها التام لإجراء الامتحانات في أجواء ملائمة لجميع الطلاب، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

توزيع ارقام الجلوس علي طلاب الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة البيانات من خلال الموقع الالكترونى عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الادبية

بداية من يوم الاثنين 10 يونيو2024 امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت 22 يونيو2024 امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو2024 امتحان اللغة الفرنسية أو الألمانية.

يوم السبت 29 يونيو2024 امتحان التاريخ.

يوم الثلاثاء 2 يوليو2024 امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 6 يوليو2024 امتحان الجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو2024 امتحان مادة علم النفس.

و تنتهي يوم الأربعاء 17 يوليو2024 امتحان الفلسفة والمنطق.