السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم: 745086 طالبا متقدما لامتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت، عن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة مع الصحفيين اليوم.

اقرا ايضا

txt

23 شركة مصرية في بعثة تجارية إلى المملكة الأردنية

وقد أظهرت الإحصائيات الرسمية ما يلي:

  1. عدد الطلاب المتقدمين: 745,086 طالبًا وطالبة.
  2. عدد لجان النظام والمراقبة: 11 لجنة.
  3. عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية: 4 لجان.
  4. عدد لجان التقدير: 1981 لجنة.
  5. عدد مراكز توزيع الأسئلة: 84 مركزًا.
  6. عدد الطلاب داخل السجون: 81 طالبًا.
  7. عدد الطلاب المكفوفين: 255 طالبًا.

وأكدت الوزارة على استعدادها التام لإجراء الامتحانات في أجواء ملائمة لجميع الطلاب، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

توزيع ارقام الجلوس علي طلاب الثانوية العامة 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)،  ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة البيانات من خلال الموقع الالكترونى عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الادبية

بداية من يوم الاثنين 10 يونيو2024 امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية.
يوم الأربعاء 12 يونيو2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
يوم السبت 22 يونيو2024 امتحان اللغة العربية.
يوم الثلاثاء 25 يونيو2024 امتحان اللغة الفرنسية أو الألمانية.
يوم السبت 29 يونيو2024 امتحان التاريخ.
يوم الثلاثاء 2 يوليو2024 امتحان اللغة الإنجليزية.
يوم السبت 6 يوليو2024 امتحان الجغرافيا.
يوم الأربعاء 10 يوليو2024 امتحان مادة علم النفس.
و تنتهي يوم الأربعاء 17 يوليو2024 امتحان الفلسفة والمنطق.

امتحانات ‎ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم الثانوية العامة الثانوية , نتيجة الثانوية 2023

مواد متعلقة

التقديم الإلكترونى لرياض الأطفال بالمنوفية.. متاح بداية من اليوم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أمن الشرقية يكثف جهوده لحل لغز "جثة الجعفرية"

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار