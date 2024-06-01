السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المشاط» تناقش مع برنامج الأغذية العالمى تعزيز جهود الأمن الغذائى ودعم صغار المزارعين

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رانيا دقش، المدير التنفيذي المساعد للشراكات وتعبئة الموارد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، التي انعقدت بالعاصمة الكينية "نيروبي".

وشهد اللقاء مناقشت حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، حيث ثمنت «المشاط»، الجهود الجارية في مجالات الأمن الغذائي في مصر، ودعم التعاون جنوب جنوب، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين في محافظات مصر، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال التغذية المدرسية في إطار الأولوية التي توليها الدولة لهذه المشروعات.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، على نتائج لقائها مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي خلال زيارتها للعاصمة الإيطالية روما، في يناير الماضي، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشروعات الجارية في إطار الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027، التي تتضمن مشروعات لدعم سبل المعيشة للوافدين إلى مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محافظة أسوان، فضلًا عن العديد من المشروعات التي تدعم صغار المزارعين وتعمل على زيادة دخولهم.

كما أشادت «المشاط»، بالمشروعات المنفذة بين الجهات الحكومية وبرنامج الأغذية العالمي في قرية البغدادي بالأقصر، التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادت من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، إلى جانب ذلك ناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع البرنامج في إطار مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة، الذي دشنه البرنامج بالأقصر ليكون الأول من نوعه في إفريقيا، ويدخل ضمن مبادرة مراكز التميز التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعتبر منصات لتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة سوء التغذية بين البلدان النامية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

المشاط: تقرير التوقعات الاقتصادية فى إفريقيا يمُثل صوتًا قويًا أمام المجتمع الدولى

وبحث الجانبان إمكانية التعاون في إطار المسابقة الدولية Climatech Run التي نظمت الوزارة منها نسختين خلال مؤتمر المناخ COP 27 وCOP 28، كما تطرق الاجتماع إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها العالم والفجوة التمويلية التي تحول دون تحقيق جهود التنمية.

من جهتها، وجَّهت المدير التنفيذي المساعد للشراكات وتعبئة الموارد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على جهودها لتعزيز علاقات التعاون المشترك وتيسير جهود ومشروعات البرنامج في قرى صعيد مصر.

كما أشارت إلى أهمية المسابقة الدولية ClimatechRun خلال مؤتمر المناخ وأهميتها لتشجيع الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.

وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا؛ وتسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.

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