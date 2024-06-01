السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد هاشم رئيسًا لقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف

محمد هاشم رئيسًا
محمد هاشم رئيسًا لقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون

أصدر فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسين عبد المجيد هاشم، الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف؛ للقيام بعمل رئيس القسم، ويأتى ذلك القرار فى إطار حركة الترقيات التى يقوم بها رئيس جامعة الازهر خلال هذه الفترة. 


رئيس جامعة الازهر يوجه التحية لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية واستعداد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ لتوفير المناخ المناسب أمام طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (العلمي - الأدبي  - القراءات).

رئيس جامعة الازهر يحث الطلاب على الاجتهاد

وحث رئيس جامعة الأزهر الطلاب على الجد والاجتهاد في هذا الشهر المبارك الذي نستقبل فيه بعد ساعات أيام العشر من ذي الحجة تلك الأيام المباركة التي أقسم بها المولى -عز وجل- في القرآن الكريم فقال: ﴿وَالْفَجْرِ  وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تفتح ذراعيها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في كلياتها المختلفة في القاهرة والأقاليم والتي تقترب من 100 كلية، و18 معهدًا.

مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للكليات الحاصلة على اعتماد "ضمان الجودة"

رئيس جامعة الازهر يشكر آولياء الأمور 

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير إلى أولياء أمور الطلاب؛ لجهودهم المخلصة دعمًا لأبنائهم طوال العام الدراسي.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت اليوم السبت أول شهر يونيو، وتستمر حتى 15 يوليو القادم 2024م بمعدل ثلاثة أيام امتحان على مدار الأسبوع تتضمن (السبت - الاثنين - الأربعاء) القسم العلمي، وأيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) القسم الأدبي.

اختيار محمد هاشم رئيسا قسم القانون كلية الشريعة جامعة الأزهر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

آخر ما كتبته الطبيبة المصرية نهي سالم قبل مقتلها في تركيا.. وأصدقاؤها:" رحلت الأجمل والأنقي"

عاجل| لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

القبض على أحمد جلال عبدالقوى لتنفيذ حكم حبسه فى "حيازة المخدرات"

تحرك من حسين الشحات بعد الحكم بحبسه فى "ضرب الشيبى"

تأجيل محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف لجلسة الأول من شهر يوليو المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة