برلمانى: طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطنى له دلالات مهمة

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للدولة المصرية، قيادة وشعبا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولم ولن تنجح أي محاولات فى إثناء مصر عن الدفاع عن القضية بكل ما أوتيت من قوة، وإن حل الدولتين هو الحل الأول والأخير للقضية الفلسطينية.

دعم القيادة السياسية فى موقفها نحو القضية الفلسطينية

وأشار "هندى" إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعمها في مختلف المحافل الدولية، إضافة إلى أن طرح القضية على مائدة الحوار الوطني سيكون له دلالات مهمة على المستويين الداخلي والخارجي، خاصة أن الحوار الوطني، ممثلا لكل أطياف المجتمع، سيؤكد دعم القيادة السياسية في موقفها الثابت نحو القضية الفلسطينية، وأن الشارع المصري بكل مكوناته يصطف خلفها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية.

وأوضح النائب عمرو هندي أن طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطنى سيكون له انعكاس إيجابي في تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق الوعي لدى الرأي العام الداخلي حول المخاطر الراهنة، والتأكيد للجميع أن الشعب يقف خلف قيادته السياسية صفا واحدا لدعم القضية، وفى نفس الوقت لعدم المساس بذرة تراب واحدة من أرض مصر، وأن حل القضية الفلسطينية سيكون من خلال حل الدولتين، وليست هناك حلولا أخرى، ولم ولن تقبل الدولة المصرية بأي حلول سوى ذلك.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، ظهر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا، من بينها مناقشة ما تم من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء؛ لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه نظرًا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار.