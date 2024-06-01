السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطنى له دلالات مهمة

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للدولة المصرية، قيادة وشعبا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولم ولن تنجح أي محاولات فى إثناء مصر عن الدفاع عن القضية بكل ما أوتيت من قوة، وإن حل الدولتين هو الحل الأول والأخير للقضية الفلسطينية.

دعم القيادة السياسية فى موقفها نحو القضية الفلسطينية

وأشار "هندى" إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعمها في مختلف المحافل الدولية، إضافة إلى أن طرح القضية على مائدة الحوار الوطني سيكون له دلالات مهمة على المستويين الداخلي والخارجي، خاصة أن الحوار الوطني، ممثلا لكل أطياف المجتمع، سيؤكد دعم القيادة السياسية في موقفها الثابت نحو القضية الفلسطينية، وأن الشارع المصري بكل مكوناته يصطف خلفها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية.

وأوضح النائب عمرو هندي أن طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطنى سيكون له انعكاس إيجابي في تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق الوعي لدى الرأي العام الداخلي حول المخاطر الراهنة، والتأكيد للجميع أن الشعب يقف خلف قيادته السياسية صفا واحدا لدعم القضية، وفى نفس الوقت لعدم المساس بذرة تراب واحدة من أرض مصر، وأن حل القضية الفلسطينية سيكون من خلال حل الدولتين، وليست هناك حلولا أخرى، ولم ولن تقبل الدولة المصرية بأي حلول سوى ذلك.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، ظهر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا، من بينها مناقشة ما تم من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء؛ لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه نظرًا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار.

مجلس النواب القضية الفلسطينية القيادة المصرية الحوار الوطنى مائدة الحوار الشعب المصري

مواد متعلقة

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى منتدى التعاون العربى الصينى حملت رسائل مهمة

مجاهد نصار: زيارة الرئيس السيسى للصين تعزز سبل التعاون الاقتصادى وجهود حفظ الأمن

برلمانى: زيارة السيسى لبكين تأتى فى وقت شديد الأهمية والقضية الفلسطينية محور الأحداث

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للصين تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أمن الشرقية يكثف جهوده لحل لغز "جثة الجعفرية"

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار