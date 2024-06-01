السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير السودان ومدير "تعليم الجيزة" يتفقدان امتحانات شهادة الأساس السودانية

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات

استقبل أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، الفريق أول عماد الدين عدوي، سفير دولة السودان بالقاهرة، واصطحبه في زيارة إلى مدرسة أمير الشعراء الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة.

تقفد سلومة وعدوي لجان امتحان (شهادة الأساس) لطلاب الجالية السودانية في مصر، والتي ستنعقد خلال الفترة من اليوم  السبت وحتى الخميس، 1 - 6 يونيو 2024 بمدارس محافظة الجيزة، بحضور طاقم البعثة السودانية.

اطمأن السفير ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على سير العملية الامتحانية والتأكيد على توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان وكذلك توفير زائرة صحية بكل مدرسة.

تقدم السفير السودانى بكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حسن الاستقبال وتنظيم واحتواء أبناء دولة  السودان الشقيق، وتذليل كل العقبات والمعوقات أمامهم، كي يؤدوا امتحانهم فى جو من الراحة والهدوء.

ومن المقرر متابعة مديرية التربية والتعليم بالجيزة امتحانات شهادة الأساس السودانية على مدار الساعة من خلال غرفة عملياتها، لحل أي مشكلات أو صعوبات تواجه القائمين على العملية الامتحانية لأبناء السودان.

وتابع وكيل تعليم الجيزة تواجد طبيب وزائرة صحية بالمدارس لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمستشار الثقافي للسفارة السودانية لإنجاح العملية الامتحانية لأبناء الشعب السوداني.
 

وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
وكيل تعليم الجيزة وسفير السودان خلال تفقدهم الامتحانات
الجالية السودانية سفير دولة السودان امتحانات محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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