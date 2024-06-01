المخرج محمد عبد العزيز في "ماستر كلاس" بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن فعاليات دورته الثانية المقرر إنطلاقها خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد عبد العزيز، يحاوره فيه مجموعة من شباب السينمائيين تحت شعار “من جيل إلى جيل”.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يقول المخرج الكبير محمد عبد العزيز، إن فكرة الحوار مع الأجيال الشابة الهدف منها نقل الخبرات التي اكتسبها على مدار تاريخه السينمائي الطويل إلى شباب المخرجين".

أضاف أنه سيخصص جزء من الماستر كلاس الخاص به للحديث عن أساتذته الذين تعلم منهم فن السينما مثل فطين عبدالوهاب رائد فن الكوميديا في السينما المصرية، وعن علاقة التوأمة الفنية التي ربطته بالزعيم عادل إمام وأثمرت عن تعاونهما في 18 فيلما، احتلت جميعها صدارة شباك التذاكر لفترات طويلة، كما يكشف سر عدم تعاونه فنيا مع نجله النجم كريم عبد العزيز.

ويوضح عبد العزيز خلاله أيضا سر انجذابه إلى المسرح الذي أخرج له عدد من العروض الناجحة والشهيرة منها مسرحية "شارع محمد علي" لشيريهان وفؤاد المهندس و"بهلول في اسطنبول" لسمير غانم وإلهام شاهين، و"عفروتو" لمحمد هنيدي وهاني رمزي وماجدة زكي.

ومن جهته، يقول السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، إن المهرجان حريص علي فكرة التواصل بين الأجيال الفنية لذلك كان تنظيم الماستر كلاس الخاص بالفنان الكبير حسين فهمي في الدورة الأولي للمهرجان، والذي حقق متابعات عالية جدا سواء من الحضور أو من خلال المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي الدورة الثانية ننظم ماستر كلاس لرائد من روادنا الكبار في مجال الإخراج السينمائي وهو المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والذي قدم لنا العديد من الروائع السينمائية الخالدة وتتلمذ علي يديه عدد كبير من كبار مخرجينا الذين نعتز ونفتخر بهم.

أضاف، أن المخرج محمد عبد العزيز عاصر وتعاون مع أجيال عظيمة من المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أثروا الفن المصري والعربي، خصوصا في مجال السينما، وأنه وافق على تقديم الماستر كلاس رغم تلقيه عرضا مغريا بتسجيل حلقات وثائقية عن مشواره السينمائي بمقابل مالي كبير، لكنه أصر على تقديم الماستر كلاس لشباب السينمائيين قبل الشروع في تصوير الحلقات التليفزيونية.