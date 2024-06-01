السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بسرقة سيارة فى الإسكندرية

السجن المشدد
السجن المشدد

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة في الطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بسرقة سيارة المجني من قبل المتهمين بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات عن أنه حال توجه المجني عليه «محام»، لاستقلال سيارته من أسفل مسكنه تبيَّن له سرقتها وأن المتهمين قاموا بسرقتها ليلا، ونفاذًا لقرار النيابة بضبط المتهمين وأن المتهمين من الأول حتى الرابع بسرقة السيارة ليلا حال حيازتهم أسلحة بيضاء وأنهم قاموا بإخفاء السيارة لدي للمتهم الخامس، وذلك لمساومة مالكها نظير مبلغ مالي وضبطهم والسيارة بحوزة المتهم الخامس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد 5 سنوات المصاريف الجنائية الطريق العام السرقة

مواد متعلقة

كشف ملابسات سرقة بائع مشروبات ساخنة للكهرباء بالقاهرة

سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

تأجيل إعادة محاكمة عاطل بتهمة سرقة طفلين بالإكراه في المنيا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أمن الشرقية يكثف جهوده لحل لغز "جثة الجعفرية"

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار