المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بسرقة سيارة فى الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة في الطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بسرقة سيارة المجني من قبل المتهمين بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات عن أنه حال توجه المجني عليه «محام»، لاستقلال سيارته من أسفل مسكنه تبيَّن له سرقتها وأن المتهمين قاموا بسرقتها ليلا، ونفاذًا لقرار النيابة بضبط المتهمين وأن المتهمين من الأول حتى الرابع بسرقة السيارة ليلا حال حيازتهم أسلحة بيضاء وأنهم قاموا بإخفاء السيارة لدي للمتهم الخامس، وذلك لمساومة مالكها نظير مبلغ مالي وضبطهم والسيارة بحوزة المتهم الخامس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.