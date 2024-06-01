احذر.. ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في جلطات العين

يمكن أن تسبب موجة الحر الشديدة جلطة في العين، وهى حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر المفاجئ، حيث تتزايد حالات الإصابة بجلطة العين وسط موجة الحر الشديدة المستمرة في أنحاء مختلفة من البلاد. يمكن أن تؤثر موجة الحر على عدة جوانب من صحتنا وتعرضنا لخطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات الدماغ ومشاكل الرئة والكبد والكلى. من الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى للحرارة الشديدة حدوث جلطة في العين يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر المفاجئ وهي تشبه جلطة الدماغ. خلال الأشهر شديدة الحرارة، قد يواجه الجسم صعوبة في الحفاظ على برودة نفسه. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، الأمر الذي يمكن أن يجعل الدم أكثر عرضة للتجلط.

جلطة العين

ويمكن أن تؤدي موجة الحر أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم مما قد يزيد من خطر انسداد الشرايين. إذا واجه الشخص رؤية ضبابية مفاجئة أو فقدان الرؤية المركزية، فقد يكون ذلك بمثابة جلطة عين. للوقاية من هذه الحالة، من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب التعرض لأشعة الشمس في ساعة الذروة وإدارة الحالات المزمنة بشكل جيد.

وتحدث جلطة العين، والمعروفة طبيًا بانسداد الشريان الشبكي، عندما ينقطع تدفق الدم إلى شبكية العين، مما يؤدي إلى فقدان البصر المفاجئ. وتتطلب شبكية العين إمدادًا ثابتًا بالأكسجين والمواد المغذية التي يوفرها تدفق الدم.

لماذا تتزايد حالات جلطة العين وسط ظروف موجة الحر؟

يمكن أن تؤدي موجات الحرارة إلى الجفاف وزيادة لزوجة الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم. ويمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة أيضًا إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتات العين.

1. الجفاف ولزوجة الدم

تزيد موجات الحر من خطر الجفاف. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى زيادة سماكة الدم، مما يجعله أكثر عرضة للتجلط، مما يؤدي إلى انسداد شرايين الشبكية.

2. الإجهاد الحراري على الجسم

يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية الأساسية، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بسكتة العين. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أيضًا إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر انسداد الشرايين.

3. زيادة الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة

تساهم موجات الحر في ارتفاع الأمراض المرتبطة بالحرارة، والتي يمكن أن تجهد نظام القلب والأوعية الدموية، مما يؤثر على شرايين الشبكية.