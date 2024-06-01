غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية فى الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن غرفة العمليات بالمديرية انعقدت منذ الصباح الباكر، للوقوف على سير منظومة العمل وانتظام طلاب دبلوم المدارس الفنية بلجان سير الامتحانات.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أن الامتحانات هادئة والتزام الجميع بكل المهام المكلفين بها، فضلًا عن المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورًا وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بعيدًا عن أي قلق أو توتر.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى التواصل اللحظي مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر المستجدات.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى توجيهاته المشددة والمستمرة للجميع بضرورة الالتزام بكل التعليمات الوزارية والتواصل اللحظي مع غرفة العمليات بالمديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة على الفور.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد

وشدد "عبدالعزيز" على الجميع حال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها فورًا لضمان تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الطلاب الامتحانات بكل يسر وسهولة، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد.

موجهًا الشكر والتقدير لجميع المعنيين بغرفة العمليات داخل المديرية والإدارات التعليمية لحسن الآداء والدقة في العمل والحرص الدائم على مصلحة الطلاب.

وانطلفت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة الوادي الجديد السبت الماضي بعد انتهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة، وتجهيز جميع اللجان بكل المستلزمات لاستقبال الطلاب وتشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان عام المديرية وربطها غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس مجهزة للتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة.