أفضل الأعمال يوم عرفة 1445.. موعد يوم عرفات 1445 فلكيا

أفضل الأعمال يوم عرفة 1445 محل تساؤل للعديد من المسلمين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة وذلك مع اقتراب استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445/2024 حيث يستغل الملايين من المسلمين هذا اليوم في الدعاء وطلب ما يرغب من الله عز وجل حيث يعد من الأيام المباركة التي لا يرد فيها الدعاء.

أفضل الأعمال يوم عرفة 1445

يحرص الملايين من المسلمين على الأعمال الصالحة خلال العشر الأول من شهر ذي الحجة لكونها أيام مباركة ولعل أفضل الأعمال يوم عرفة 1445 ما يلي:-

1 - قراءة القرآن الكريم منذ طلوع الفجر.

2 - الإلتزام بمواعيد الصلاة.. والأفضل ذهاب الرجال إلى الصلاة في المسجد.

3 - الإكثار من الصدقات.

4 - الدعاء والتواسل إلى الله سبحانه وتعالي من أجل تحقيق ما نتمنى.

5 - قيام الليل.

6 - صلة الرحم.

7 - الحرص على التكبير والتهليل طوال يوم عرفة.

8 - الاستغفار.

9 - صيام يوم عرفة.

10 - الزكاة.

11 - الحرص على أداء صلوات النوافل.

12 - حفظ الجوارح عن المحرمات.

13 - كثرة التسبيح.

موعد يوم عرفات 1445 وفقا للحسابات الفلكية

أكدت كافة الحسابات التي قام بها علما مركز أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد يوم عرفة 9 من شهر ذي الحجة 1445 هـ سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 والذي يعد صيامه سنة مؤكدة عن جمهور الفقهاء حيث صامه الرسول صل الله عليه وسلم.

وجاءت أيام الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة كما يلي:-

الجمعة 7 يونيو 2024 يوافق 1 من شهر ذي الحجة 1445.

السبت 8 يونيو 2024 يوافق 2 من شهر ذي الحجة 1445.

الأحد 9 يونيو 2024 يوافق 3 من شهر ذي الحجة 1445.

الاثنين 10 يونيو 2024 يوافق 4 من شهر ذي الحجة 1445.

الثلاثاء 11 يونيو 2024 يوافق 5 من شهر ذي الحجة 1445.

الأربعاء 12 يونيو 2024 يوافق 6 من شهر ذي الحجة 1445.

الخميس 13 يونيو 2024 يوافق 7 من شهر ذي الحجة 1445.

الخميس 13 يونيو 2024 يوافق 7 من شهر ذي الحجة 1445. الجمعة 14 يونيو 2024 يوافق 8 من شهر ذي الحجة 1445.

السبت 15 يونيو 2024 يوافق 9 من شهر ذي الحجة 1445.

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