السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

23 شركة مصرية في بعثة تجارية إلى المملكة الأردنية

بعثة تجارية مصرية
بعثة تجارية مصرية للأردن

بدأت 23 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء، زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار بعثة تجارية مصرية ينظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء.

من المقرر أن تبدأ الشركات زيارتها بزيارة الأسواق المختلفة وكذلك الشركات والمصانع المستهدفة، فور وصولها إلى الأردن 
وتبدأ اللقاءات الثنائية مابين الشركات المصرية ونظيرتها الاردنية بعد غد الإثنين الموافق 3 يونيو في تمام التاسعة صباحا بفندق “إنتركونتيننتال عمان”، حيث تم الترتيب والإعداد لتلك اللقاءات الثنائية من خلال مكتب التمثيل التجاري المصري برئاسة المستشارة منى عبود وبرعاية غرفة تجارة الأردن.

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يترأس وفد البعثة التجارية المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، يرافقه وفد فني من ممثلي مجلس مواد البناء والحراريات والكيماويات والأسمدة، كان زار الأردن في مطلع مايو 2024 كبعثة تحضيرية للترتيب للبعثة الفعلية والالتقاء بالجهات الداعمة في المملكة الأردنية.

يبلغ إجمالى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 ما قيمته 866.4 مليون دولا، كما حقق الميزان التجارى بين مصر والأردن خلال عام 2023 فائضا لصالح مصر بلغت قيمته 529 مليون دولار وفقا للميزان التجاري السلعي بين البلدين وبنسبة نمو تقدر بنحو 15.8%، وفقا للدراسة التي أعدها مكتب التمثيل التجاري المصري بالأردن.

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مجالات الصناعات الكيماوية الأردنية الهاشمية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية البعثة التجارية التبادل التجاري

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