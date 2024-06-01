السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا

وكيل مديرية التربية
وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بدء تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، غدا الأحد، على أن يستمر التظلم على النتيجة لمدة 15 يوما.

المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث الإعدادي 2024 ورابط الحصول على النتيجة

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وجاءت خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، كالتالي:


1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، حيث يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها 35 جنيهًا.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالشرقية

4- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة للجنة النظام والمراقبة مدير عام الإدارة التعليمية خطوات التظلم

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