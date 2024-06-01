دراسة تكشف علاقة النوم الجيد بمستويات الشعور بالوحدة

أظهرت دراسة أن النوم الجيد يرتبط في الغالب بين الشباب الأصغر سنًا بانخفاض مستويات الشعور بالوحدة، حيث اكتشفت دراسة حديثة أن صحة النوم كانت مرتبطة بانخفاض مستويات الشعور بالوحدة، وكان الارتباط أقوى بين الشباب.

علاقة الشعور بالوحدة بالنوم

وتظهر النتائج أن صحة النوم المرتفعة ترتبط بانخفاض ملحوظ في الشعور بالوحدة الكلية والوحدة العاطفية والوحدة الاجتماعية. وارتبطت صحة النوم الأفضل بانخفاض الشعور بالوحدة الكلية والعاطفية في جميع الأعمار، ولكن هذا الارتباط كان أعلى لدى الأشخاص الأصغر سنا. ومع ذلك، لم يؤثر العمر على العلاقة بين صحة النوم والشعور بالوحدة الاجتماعية.

وأوضحت الدراسة أن الوحدة هي أزمة صحية عامة ملحة، وهناك حاجة ملحة لمقدمي الخدمات لفهمها وعلاجها بشكل أفضل، ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، النوم ضروري للصحة، توصي AASM وجمعية أبحاث النوم بأن ينام البالغون سبع ساعات في الليلة بشكل منتظم لتعزيز الصحة المثالية والإنتاجية واليقظة أثناء النهار.

كما أن الجهود والبرامج التي تهدف إلى الحد من الشعور بالوحدة يجب أن تشمل التركيز على تعزيز صحة النوم، وخاصة لدى البالغين الأصغر سنا.

إن السبب وراء تجربة البالغين الأصغر سنًا لفوائد الوحدة المتعلقة بالنوم أكثر من كبار السن أمر غير معروف ومثير للاهتمام.

وشملت الدراسة 2297 شخصًا بالغًا متوسط ​​أعمارهم 44 عامًا؛ وكان 51 في المائة من الذكور. أكمل المشاركون استبيانًا عبر الإنترنت حول صحة النوم ومقياس الشعور بالوحدة. قام الباحثون بتحليل النتائج باستخدام تحليلات الارتباط والانحدار الخطي إلى جانب تحليلات الاعتدال.

في عام 2023، حذرت استشارة من الجراح العام الأمريكي من أزمة صحية عامة تتمثل في الشعور بالوحدة والعزلة وانعدام التواصل. وأشارت إلى أنه حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19، أفاد ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة أنهم يعانون من مستويات قابلة للقياس من الوحدة.