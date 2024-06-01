بمشاركة "المتحدة".. أكبر معرض ومؤتمر للأمن السيبراني "Caisec’24" الإثنين

تنطلق بعد غدا الاثنين النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24، الحدث الأكثر تخصصًا في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا).

تأمين المستقبل

وتحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future تطلق نسخة عام 2024 من مؤتمر ومعرض Caisec’24 مرحلة متطورة من فعاليات الأمن الإلكتروني في المنطقة، عبر البناء على الخبرات المكتسبة من نجاح النسختين السابقتين، حيث الجمع بين كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.



ووقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤخر عقد شراكة مع شركة "تريد فيرز" للمشاركة في تنظيم النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec)، المقرر عقده يومي 3 و4 يونيو الجاري وأيضا تنظيم النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) المقرر خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

يشارك في معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec) المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومشروع أمان تطبيق الويب المفتوح (OWASP)، وشركة MSECB المتخصصة في اعتماد أنظمة الإدارة ومنح شهادات الجودة (الأيزو)، وتحالف أمن الحوسبة السحابية CSA (فرع مصر)، ومنظمة أمن المعلومات ISSA (فرع مصر).

150 متحدثا و40 شركة عارضة

وينطلق Caisec’24 بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا و40 شركة عارضة، و4500 زائر، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية، حيث يطرحون رؤاهم وخبراتهم العملية من خلال حلقات نقاش ثرية وورش عمل احترافية وعروض تقديمية أكثر عمقًا وأسهل استيعابًا.

وتكشف قائمة المشاركين في Caisec’24 عن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها في أوساط ودوائر صنع القرار الحكومية والاستثمارية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشارك وزارة الدفاع المصرية مع 14 من الإدارات والهيئات والأكاديميات والكليات التابعة لها، بما في ذلك هيئة البحوث العسكرية وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الإشارة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



كما تشارك هيئات مدنية مصرية ذات ثقل كبير على مستوى العمل التنفيذي والرقابي والتشريعي، بما في ذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة قناة السويس والبورصة المصرية، ووكالة الفضاء المصرية، ووزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم، إلى جانب أعضاء مجلس النواب من ذوي الصِلة.



ويستضيف Caisec’24 نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لدول المنطقة، بما فيهم ممثلين عن وزارة الآثار السعودية، ووزارتي الداخلية والبترول من المملكة البحرينية، ووزارة البترول الكويتية، والبنك المركزي العماني.



وحرصت مجموعة رائدة من المؤسسات والكيانات الدولية على المشاركة الفعّالة في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24، ومن بين أبرز هذه الجهات والمؤسسات العالمية، تشارك كل من الشبكات الدولية المنظمة لقطاعات الأمن التكنولوجي في العالم بما في ذلك فروع منظمتي ISACA وACFE.



ويتناول Caisec’24 في نسخته الثالثة لهذا العام، مجموعة من الموضوعات الحيوية والأكثر أهمية في قطاعات الأمن السيبراني، ومن بينها أساليب الاستعداد لتزايد الهجمات السيبرانية على مستوى الدول، واستخبارات التهديدات السيبرانية، وتطور استراتيجيات مجرمي الإنترنت، وتعزيز دفاعات الخدمات المصرفية الرقمية.



كما تناقش الفعالية ملفات المرونة السيبرانية بالقطاع المالي، ودور الحوكمة وإدارة المخاطر في حماية المنظمات، والتحديات الأمنية الرئيسية في قطاع الاتصالات، وكشف التزييف العميق، وكل ما يتعلق بأمن الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والذكاء الاصطناعي التوليدي والتحول الرقمي، وغيرها من الموضوعات شديدة الأهمية.



ويقام ضمن فعاليات Caisec’24 عدد من ورش العمل المتخصصة في قطاعات البنوك، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التشغيل، والنفط والغاز، والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى ورش عمل ضمن مشروع "أمان تطبيق الويب المفتوح" (OWASP).