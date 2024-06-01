التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالمنوفية.. متاح بداية من اليوم

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2024/2025 بنطاق المحافظة وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة، وذلك اعتبارا من 1 وحتى 30 يونيو 2024 من خلال الموقع الإلكتروني https://monufiaportal.com/، وذلك تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب وحرصًا على مستقبل أبنائهم التعليمي.

الارتقاء بقطاع التعليم في المنوفية



وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولي اهتماما بالغًا بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار لخدمة أبنائنا الطلاب.