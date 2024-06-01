السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شباب القليوبية" تطلق "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوائل من ذي الحجة

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة جديدة بعنوان "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوئل من شهر ذي الحجة وفضل هذه الأيام وأهمية الالتزام بالطاعات والعبادات وفضل الصيام والقيام فيها.  

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة "ليال عشر" تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية.  

خلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل

أشار الصبروط إلى الاهتمام بعقلية النشء والشباب وتنمية قدراتهم وخبراتهم الحياتية والإبداعية، باعتبار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى التنوير والتنمية بالتعاون والتشبيك بين مؤسسات الدولة، لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.  

لفتا إلى أنه يتم التدشين بقاعة الإجتماعات بمديرية الشباب والرياضة يوم الإثنين 3-6-2024، وفي مركز شباب صنافير بادارة شباب قليوب، ونادي القناطر الخيرية بادارة شباب القناطر الخيرية، ومركز شباب 15 مايو بادارة شباب شبرا الخيمة، ومركز شباب الخانكة بادارة شباب الخانكة، ومركز شباب دندنا بإدارة شباب طوخ، وبمركز شباب المنشأة الكبرى بإدارة شباب كفر شكر بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها، ومركز شباب كفر شبين بإدارة شباب شبين القناطر.  

تستهدف المبادرة 500 شاب وفتاة بكل إدارة فرعية من خلال ندوة تثقيفية توعوية بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأهمية النحر في شهر الحجة، وذكرى فداء إسماعيل عليه السلام، لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء والشباب.

الشباب والرياضة محافظة القليوبية ذي الحجة مبادرة جديدة الليال العشر

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