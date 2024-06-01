السبت 01 يونيو 2024
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شروط الأضحية 1445/ 2024 في الشريعة الإسلامية

الأضحية
الأضحية

من أهم شعائر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، وطوال أيام العيد، وفقًا لتعاليم الدين، فما هي  شروط الأضحية في الشريعة الإسلامية الأضحية عبادة حق على المسلم القادر، للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين؛ لذا يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.

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كيفية توزيع الأضحية في عيد الأضحى 2024؟

 

شروط الأضحية 1445/ 2024 في الشريعة الإسلامية

ومن شروط الأضحية 1445/ 2024 في الشريعة الإسلامية أن يكون رأس الحيوان مرفوع وليس متدليا لأسفل، والعينان لامعتان تظهر عليهم علامات الصحة، ولا يوجد أي اصفرار أو احمرار في العينان وتكون خالية من الدموع والإفرازات اي كان نوعها مرض او خوف، وتكون أنف الحيوان غير مصابة بالرشح أو الإفرازات، وفم ولسان الأضحية خاليا من الالتهابات والإفرازات، والصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفا، متكاملا وغير ناحل، وقويا عند محاولة نزعه باليد.

الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضَحَّى والخلفاءُ مِن بعده.

كيفية توزيع الأضحية في عيد الأضحى 2024؟

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شروط الأضحية من الضأن

الشرط الاول أن تكون الضأن بلغت من العمر 6 أشهر اوأكثر. 

الشرط الثاني لا يكون بها اي عيب بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع.

الشرط الثالث أن تكون عن شخص واحد، فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر.

الشرط الرابع ان تكون الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعًا، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكًا لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له.

الشرط الخامس ان يلتزم بالوقت المحدّد شرعًا، الذي يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى ويستمرّ إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد أي ثالث أيّام التشريق.

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