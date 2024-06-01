السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصدرهما محركات البحث.. محطات في علاقة نيللي كريم بهشام عاشور

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

تصدرت الفنانة نيللي كريم محركات البحث عقب إعلان انفصالها عن زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور.. وفي السطور التالية أهم المحطات في علاقة الثنائي.

تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور شقيق المطرب رامي عاشور وذلك في عام 2021 وكان أول ظهور بينهما في برنامج مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، الذي كشفا خلاله عن قصة حبهما والكواليس التي صاحبت حفل زفافهما، وهو ما قال عنه "عاشور" إن شقيقه "رامي" هو من تولى تنظيم الفرح بمساعدة إنجي صديقة نيللي ومديرة أعمالها، موضحًا أنه كان لا ينوي الزواج في هذا الوقت إلا أنه انجذب إلى نيللي بسبب طيبتها.

أما "نيللي" فكشفت عن أن علاقتها برامي شقيق هشام كانت سببًا في تعارفهم، إذ تعرفت على رامي من خلال صديقتها "إنجي" وقالت إنه كان يستشيرها في بعض أغانيه الجديدة، كما تابعت بأن أول لقاء بين نيللي وهشام كان عام 2017 بأحد المهرجانات بنيويورك، أما عن اللقاء الثاني فكان في الجونة بعدها بمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

حفل زفافهما

زفاف الثنائي كان استثنائيًا حيث أقاما فرحهما في الساحل الشمالي، حيث كشفا الثنائي عن أنهما لم يكن لديهم رغبة في إقامة حفل زفاف كبير، وكانت لديهما رغبة في الاقتصار فقط على الأقارب، لكنهم فوجؤوا بالناس يقدمون على الحفل بدون دعوة لهم.

أزمة زواجهما 

خبر زواج نيللي كريم وهشام عاشور أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والسبب هو أن "نيللي" تكبر عن "هشام" بحوالي 8 سنوات فهي من مواليد 1974 أما هو من مواليد 1982، كما أن "نيللي" قبل زواجها بفترة قصيرة جدًا كانت تستبعد، في كل تصريحاتها الإعامية، أي أخبار متعلقة بزواجها مرة أخرى، وهو ما جعل خبر زواجهما له صدى كبير على مواقع السوشيال ميديا

وتصدر، منذ أمس الجمعة، خبر انفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها السابق هشام عاشور، محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا.

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