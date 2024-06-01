السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توجيهات من رئيس المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الشهادة الثانوية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال تفقده لجنة معهد فتيات سموحة، ومعهد بنين سموحة، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات، كما شدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، مطالبًا الطلاب بالمذاكرة والاجتهاد، حتى يحققوا أمنياتهم وأمنيات أولياء أمورهم.

وحرص خلال تفقده اللجان على سؤال الطلاب على الامتحان، والذين أكدوا أنه جاء وفقًا لأسئلة البوكليت التي نشرها القطاع على بوابة الأزهر، وأنه في متناول الطالب المتوسط، كما طالبهم فضيلته بالبُعد عن الغش وأنه لا يصنع نجاحًا حقيقيًا، وضرره للطالب والمجتمع.

من جهته؛ قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: الآن هو وقت الحصاد الفعلي للطلاب بعد عام اجتهدوا فيه، وأن الله لا يضيع عمل من اجتهد، فعليكم بالتوكل على الله وحسن الظن به، موجهًا النصح للطلاب والطالبات بضرورة الالتزام، مشددًا على أن الغش هو فساد كبير وأخذ حق ليس من حقك.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور نظير عياد لمجمع البحوث الإسلامية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

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