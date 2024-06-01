جيش الاحتلال يزعم اعتراض مُسيّرة لحزب الله بواسطة القبة الحديدية

أكد إعلام إسرائيلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض بواسطة القبة الحديدية مُسيّرة تابعة لحزب الله، في منطقة كريات شمونة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعطى تعليمات للجيش بتوسيع مستوى الضربات على لبنان، وذلك في سياق تصعيد متبادل على جانبي الحدود، حيث أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ على المناطق التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي.

وكان قد أعلن حزب الله عن استهداف موقع ‏البغدادي، التابع لجيش الاحتلال، بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة، كما أكدت وسائل إعلام لبنانية وقوع إصابتين في استهداف طيران الاحتلال دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوب البلاد، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".