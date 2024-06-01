خلال 24 ساعة.. ترامب يجمع تبرعات قياسية بعد إدانته بـ34 تهمة

أكد تقرير أمريكي، أن الرئيس السابق دونالد ترامب استغل الحكم بإدانته من المحكمة في تهم جنائية لتعزيز شعبيته وجمع أموال لحملته الانتخابية ضمن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأعلنت حملة دونالد ترامب الانتخابية صباح الجمعة، أنها جمعت 34.8 مليون دولار تبرعات من الساعة 6 مساءً حتى منتصف ليل الخميس، فور إدانة ترامب بجميع التهم الجنائية الـ 34 في محاكمته الجنائية في مدينة نيويورك، وفق تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ترامب يجمع 53 مليون دولار خلال ساعات

وفي مساء يوم الجمعة، أعلنت حملة ترامب عن تحديث آخر حيث تم جمع حوالي 53 مليون دولار في غضون 24 ساعة بعد الحكم من خلال منصة جمع التبرعات الرقمية عبر الإنترنت.

وأعلنت الحملة أن جمع التبرعات كان "ضعف أكبر يوم تم تسجيله على الإطلاق لحملة ترامب على منصة WinRed"، وأكدت أن أحكام الإدانة أيقظت حركة "MAGA" (لنجعل أمريكا عظيمة من جديد) بشكل لم يسبق له مثيل.

وبحسب الشبكة، يأتي الارتفاع في المساهمات في الوقت الذي يهدف فيه ترامب إلى سد فجوة جمع التبرعات مع الرئيس جو بايدن، حيث يخوضا سويا انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وكتب مستشارا حملة ترامب، كريس لاسيفيتا وسوزي وايلز، في بيان صباح الجمعة: "منذ دقائق فقط بعد إعلان حكم المحاكمة الصورية، غمر الدعم نظام جمع التبرعات لدينا".

وقالا بحسب البيان، إن هذا التبرع لم يكن تاريخيًا فحسب، بل إن 29.7% من المتبرعين يوم الخميس، بعد صدور الحكم كانوا متبرعين جددًا لمنصة WinRed.

ترامب يخوض الانتخابات رغم حكم الادانة

وفي إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أكدا لاسيفيتا وويلز أن "الرئيس ترامب يقاتل لإنقاذ أمتنا وأن الخامس من نوفمبر هو اليوم الذي سيصدر فيه الأمريكيون الحكم الحقيقي".

وقالت "فوكس نيوز"، إنه بعد دقائق من قراءة الحكم في أول محاكمة لرئيس سابق أو حالي في تاريخ الأمة، أطلق فريق ترامب نداء لجمع التبرعات للمؤيدين.

وقال ترامب عقب الحكم بحقه "هل هذه نهاية أمريكا؟، لقد تمت إدانتي للتو في محاكمة مطاردة سياسية مزورة"، مشيرا إلى أن الموعد النهائي لجمع التبرعات في نهاية الشهر لم يتبق عليه سوى أيام قليلة.

في غضون ذلك، أصدر كبار خبراء استطلاعات الرأي للرئيس السابق مذكرة عشية الحكم زعموا فيها أن الإدانة لن يكون لها أي عواقب انتخابية.

وسيعقد ترامب ثلاث فعاليات لجمع التبرعات الكبرى في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع المقبل.

في المقابل، أرسلت حملة إعادة انتخاب بايدن أيضًا نداءات لجمع التبرعات بسرعة بعد الحكم ضد ترامب فقد كتبت حملة بايدن في رسالة نصية لجمع التبرعات إلى المؤيدين مساء الخميس، قائلة "على الرغم من أن هيئة المحلفين وجدت دونالد ترامب مذنبًا اليوم، لا تزال هناك طريقة واحدة فقط لإبعاد دونالد ترامب عن المكتب البيضاوي وهي عبر صندوق الاقتراع".