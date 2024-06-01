السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ اقتصاد: زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تجذب استثمارات في مجالات جديدة

الدكتور فرج عبد الله
الدكتور فرج عبد الله

قال الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين، جاءت في وقت مهم وحرج للغاية على المستوى الدولي، وبالتأكيد شملت هذه الزيارة مباحثات اقتصادية والاتفاق على عدد من الاستثمارات المتوقع تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتيفة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الأنشطة الاقتصادية الجديدة غير الموجودة في مصر ستوفرها الاستثمارات الصينية المباشرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تغيير النظام الاقتصادي العالمي وفقًا لتأكيدات العديد من المحافل الدولية.

وأكد أستاذ اقتصاد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين ناجحة وستجذب مزيدًا من الاستثمارات إلى البلاد وستعمل على توطيد العلاقات بصورة أعمق على كل المستويات.

أستاذ اقتصاد استثمارات زيارة الرئيس السيسي الصين الاستثمارات النظام الاقتصادي العالمي

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