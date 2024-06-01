السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث عدد كبير من المواطنين من ذوي الاجتياجات الخاصة عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر محرك البحث جوجل عن الاستعلام عن الكارت بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية "بطاقة الخدمات المتكاملة"  لتوفير حياة كريمة لذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات، حيث يتميز هذا الكارت بالعديد من الخدمات الأساسية في بطاقة ذكية واحدة، مما يُعفي ذوي الإعاقة من عناء التنقل بين مختلف الجهات للحصول على حقوقهم.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكم معرفة كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: يقوم المتقدم بإدخال الاستعلام عن الكشف الطبي بكارت الخدمات المتكاملة بالموقع الخاص في المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التاليhttp://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0.

الخطوة الثانية: سيتم اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: ثم القيام بالضغط المتقدم على الرابط الخاص في الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط التالي من http://pod.mohp.gov.eg/.

الخطوة الرابعة: يختار المُتقدم (كلمة استعلام) وبعدها سيدخل الرقم القومي الخاص به والمكون من حوالي 14 رقم.

الخطوة الخامسة: سيتم الضغط على كلمة بحث، وحينها سيظهر موعد الكشف الطبي للحصول على “الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة”.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الإعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة 

وأعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وهى كما يلي:-

بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد

القزامة

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من هنا.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة  من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

1. التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم

2.خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب


مميزات كارت الخدمات المتكاملة 

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لذوي الإعاقة، تشمل:

  • يُمكن استخدام الكارت للحصول على مختلف الخدمات من مختلف الجهات الحكومية دون الحاجة إلى تقديم أوراق إضافية.
  • يُقلل الكارت من عناء التنقل بين مختلف الجهات لإنهاء المعاملات، مما يُوفر الوقت والجهد على ذوي الإعاقة.
  • يُساعد الكارت في ضمان حصول ذوي الإعاقة على جميع الخدمات المُستحقة لهم دون أي عراقيل.
  • يُساهم الكارت في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة من خلال تسهيل حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.

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من هنا.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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من هنا.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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