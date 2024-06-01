بكام سعر الدولار اليوم السبت 1-6-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم السبت.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق يونيو 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات

يقدم "الدستور" خدمة اخبارية على مدار اليوم ولحظة بلحظة لاستعراض آخر تحديثات أسعار الدولار والعملات الأجنبية، فقد شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 استقرارًا ليبلغ 47.21 جنيه للبيع و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

الدولار اليوم السبت سجل استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي، ليسجل نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر تداول الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعرصرف الدولار اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليصبح 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 سجلت تباينا وجاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.65 جنيه للشراء، و51.78 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.67 جنيه للشراء، و60.83 جنيه للبيع.

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