السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عمليات التموين" تراقب إنتاج الخبز المدعم.. وتؤكد: لا مجال للتلاعب

رغيف الخبز
رغيف الخبز

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن تدشين غرفة عمليات لمتابعة عمل المخابز منذ صباح اليوم، وتسيير حملات رقابية لضمان انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن دور الأجهزة الرقابية في متابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة وإنتاج خبز مطابق للمواصفات.

موعد تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز

يأتي ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل تكلفة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، حيث تضمن استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد يوميا المدرج تموينيا، وبذات الأوزان المقررة (90) جم/ للرغيف، وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية. 

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وزير التموين: تكلفة رغيف الخبز المدعم 125 قرشًا والدولة تتحمل 84%

كما قرر وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجنة تضم أعضاء قطاع التجارة والتوزيع والشعبة العامة للمخابز؛ لدراسة زيادة تكلفة تصنيع الخبز المدعم، بحيث يتم التطبيق في الأول من يوليو المقبل، وفقًا لعبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز.

وكشف غراب، في تصريحات لـ"الدستور"، عن قيام الشعبة بعرض دراسة لزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 50 كيلو إلى 500 جنيه بدلا من التكلفة الحالية المقدرة بـ330 جنيها.

ونوه "غراب" بأن هامش ربح صاحب المخبز عن كل جوال دقيق يتم إنتاجه يبلغ 10 جنيهات، وهو مستمر حتى يوم 30 يونيو.

يشار إلى أن صاحب المخبز المدعم يحصل من الهيئة العامة للسلع التموينية على 13 إلى 18 قرشا عن كل رغيف خبز يقوم بإنتاجه، وتلك القيمة ضمن الـ1.25 جنيه تكلفة إنتاج الرغيف الواحد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر  قرارًا بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصبح 20 قرشا بدلا من 5 قروش، يتم تطبيقه السبت الأول من يونيو 2024، وبذلك تتحمل الحكومة 84% من إجمالي تكلفة إنتاج الرغيف، بينما يتحمل المواطن 16%.

وكان رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية قد أشار إلى أن تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم تم وضعها عام 2019 حتى الآن، مشيرا إلى أن زيادة أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج تقتضي زيادة تكلفة تصنيع الرغيف.

وتنتج مصر نحو 275 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، بواقع 100 مليار رغيف سنويًا.

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم نحو 71 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة في اليوم الواحد.

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