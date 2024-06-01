السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

انقلاب سيارة - آرشيفية
انقلاب سيارة - آرشيفية

أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، عند مساكن ميمنة التابعة لمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مياه بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بجوار مساكن ميمنة بعزبة الأصفر، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة 5 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

شرطة النجدة حادث انقلاب سيارة ملاكي القاهرة الفيوم الصحراوي النيابة

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