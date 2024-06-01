السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بكفر الشيخ.. فتح باب القبول رسميًا

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2024 - 2025، لمن تنطبق عليهم شروط الالتحاق وذلك من خلال بوابة مركز معلومات الوزارة https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login، وذلك في الفترة من 1/6/2024 حتى 30/6/2024 لمن أتم (6 سنوات) في أول أكتوبر 2024م، حيث يقوم ولي الأمر بالتسجيل على الموقع تم متابعة الموقع ذاته لمعرفة نتيجة القبول المبدئي للطالب.

إتاحة بيانات المتقدم

وعند قبول الطالب مبدئيًا تتاح بياناته على كافة منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ومن ثم  توجه ولي الأمر إلى المدرسة لتقديم الملف الورقي  للجنة الفحص بالمدرسة للتأكد من استيفائه والقبول النهائي.    

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  أما بالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة.

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