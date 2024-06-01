السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد النبوى يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد "إنكار"

خالد النبوي
خالد النبوي

بدأ الفنان خالد النبوي تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد "إنكار"، المقرر أن يبدأ تصويره قريبا. 

ويجتمع الفنان خالد النبوي بصفة دورية مع المخرج أحمد خالد للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة. 

المسلسل ينتمي لفئة الأعمال الدرامية المبنية على أحداث مشوقة حول جريمة معينة، ويواصل السيناريست والكاتب هشام هلال كتابة حلقات العمل، حيث انتهى من كتابة ما يقرب من نصف حلقات المسلسل. 

ووقع اختيار المخرج أحمد خالد على النجمة يسرا اللوزي للقيام بدور البطولة النسائية، كما يشارك في بطولة العمل الفنان هاني عادل. 

مسلسل "إمبراطورية ميم" 

وشارك النجم خالد النبوي في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم". 

ويعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي وحلا شيحة حاليا على شبكة cbc العامة في الأوقات التالية، حيث يعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء، ثم يعاد في تمام الساعة الواحدة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" على قناة cbc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

قصة مسلسل "إمبراطورية ميم"
المسلسل يدور في إطار اجتماعي، ويدور حول (مختار) الذي يواجه صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق. 

مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة النجم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة، وقصة إحسان عبدالقدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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