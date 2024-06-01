السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يودع 88 حاجا قبل سفرهم إلى بيت الله الحرام

محافظ القليوبية يودع
محافظ القليوبية يودع أول فوج مكون من 88 حاج وحاجه قبل سفرهم

ودع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظة القليوبية، يبلغ عددهم 88 حاجا وحاجة، ضمن حجاج الجمعيات الأهلية، من أمام مسجد إبراهيم مرسي في مدينة بنها. 

واطمئن محافظ القليوبية من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها، وأن تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار.

وتبادل الحجاج عبارات التهنئة قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كل سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة. 

وتمنى المحافظ للحجاج السلامة خلال سفرهم مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام وتمنى لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها وبالأمن والأمان والتوفيق والسداد. 

تيسير الإجراءات على المسافرين إلى الحج

وأكد الهجان أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم، والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كل الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج. 

جدير بالذكر أنه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار عدد 264 حاجا على مستوى محافظة القليوبية.

ويقسم الحجاج إلى 3 مستويات: المستوى الأول: 86 حاجا، الثانى 90 حاجا، الثالث 88 حاجا، كما تم اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

توديع الحجاج فوج الحجاج محافظة القليوبية مدينة بنها عبدالحميد الهجان

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