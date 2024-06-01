السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 مصابين إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق بالبدرشين

انقلاب سيارة - آرشيفية
انقلاب سيارة - آرشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى البدرشين، أسفر عن إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي في البدرشين، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري، للعمل على رفع حطام الحادث، وتبيَّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 3 مواطنين، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولي النيابة المختصة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة الطريق الصحراوي البدرشين اصابة 3 مواطنين غرفة النجدة

مواد متعلقة

ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا-زفتى إلى 3 حالات

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "بورسعيد ـ الإسماعيلية" الصحراوي

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم مروع بطريق "زفتى - طنطا"

الأكثر قراءة

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصه الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار