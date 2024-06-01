3 مصابين إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق بالبدرشين

وقع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى البدرشين، أسفر عن إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي في البدرشين، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري، للعمل على رفع حطام الحادث، وتبيَّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 3 مواطنين، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولي النيابة المختصة التحقيق.