السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 للشعب الثلاثة

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة

ازداد معدل البحث خلال الفترة الأخيرة عبر محرك البحث جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، حيث أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في  ١٠ يونيو المقبل للمواد خارج المجموع ويوم٢٢ يونيو المواد الأساسية بكلتا الشعبتين الأدبية والعلمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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جدول امتحانات شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2024

يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضه 2024

جاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا من يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا،و يوم السبت 20 يوليو الديناميكا.

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يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة، ومادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، ومادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، ومادة الفيزياء 60 درجة، ومادة الكمياء 60 درجة وجاءت مادة الأحياء 60 درجة،و مادة التاريخ 60 درجة.

فيما جاء توزيع مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، ومادة الديناميكا 30 درجةو مادة الاستاتيكا 30 درجة،و مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، ومادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، ومادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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