السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

باحثة: اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين له أثر إيجابى فى المفاوضات

نرمين سعيد
نرمين سعيد

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن اعتراف عدد كبير من الدول الأوروبية بدولة فلسطين له أثر إيجابي في المفاوضات حال حل الدولتين، لافتة إلى أن مصر تحركت على مستوى الأمم المتحدة باستمرار لرفض محاولات الاحتلال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لأنه يُكرِّس العديد من المشاكل، منها صعوبة إدارة قطاع غزة وتكريس حالة الانفصال.

تحركات مصرية

وأضافت الباحثة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحركت على المستوى الدبلوماسي، وآخره زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، متابعة: "هناك محاولات مصرية لحشد دولي ودفع دول كبرى مثل الصين للإعلان عن موقفها من القضية الفلسطينية، واعتراف بالدولة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لقطاع غزة".

وأوضحت الباحثة أن مصر حريصة على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم، وإن كانت هناك معلومات عن عودة بعض الشاحنات بسبب اعتداء المستوطنين على الشاحنات وقطع الطريق عليها، متابعة: "مصر تتحرك على مستويات كثيرة من أجل إنهاء الحرب في أقرب وقت".

باحثة المفاوضات دولة فلسطين الدول الأوروبية معبر كرم أبوسالم المساعدات لقطاع غزة

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