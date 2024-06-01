السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، بدائرة مركز جهينة غربي سوهاج، وذلك عقب تعرضها لصعق تيار كهربائى، أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية وملامسة يدها أحد الأسلاك العارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوفاة ربة منزل عقب تعرضها لصعق تيار كهربائى بالمنزل، وتم نقلها للمستشفى المركزي.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بوصول ربة منزل إلى مستشفى جهينة المركزي "جثة هامدة" بادعاء صعق كهربائي.

ربة منزل مركز جهينة غربى سوهاج صعق تيار كهربائى الأعمال المنزلية الأسلاك العارية

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