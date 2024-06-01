السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم السبت 1 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

شهد سعر الريال السعودى استقرارا ملحوظا، بداية تعاملات اليوم السبت 1 يونيو 2024، ليسجل متوسط 12.60 جنيها، في مصر مع حلول أداء مناسك الحج وبالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 1 يونيو 2024

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

هل هناك تغيير فى حصة المواطن من الخبز المدعم بعد زيادة سعر الرغيف؟

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.58 للشراء 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الاسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.59 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

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سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 1-6-2024

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 1 يونيو  2024

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.53 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك كريدي أجريكول 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.58 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي البنك المصري الخليجي 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.58 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الكويت الوطني

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.48 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.53 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 1 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 1 يونيو 2024.

تثبيت سعر الفائدة 

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

 

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