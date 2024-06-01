السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. نتيجة المرحلة الثانية لمسابقة "الأزهري الصغير" بالإسكندرية

مسابقة الأزهري الصغير
مسابقة الأزهري الصغير

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، نتيجة المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير، والتي أقامتها إدارة رياض الأطفال بقيادة نعمة علام، مدير الإدارة، وتحت إشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وبالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن بقيادة الشيخ محروس شرف، وإدارة الكمبيوتر التعليمي بقيادة المهندسة وفاء جويد.

 وجاءت النتائج كالتالي:

المستوى الأول:

1. حمزة إبراهيم السيد شعبان من معهد براعم طيبة الخاص (لغات)
2. مريم عماد حمدي خليل من معهد محمد الفاتح الخاص 
3. محمود أحمد محمود عبد القادر إسماعيل من معهد برج العرب النموذجي 
4. عمار محمد محمود راضي من معهد كردى عبد الفتاح 
5. محمد ياسر محمد عبد المنعم محمد نوايه من معهد عمر الفاروق النموذجي 
6. حمزة مصطفى صبري مصطفى من معهد سموحة النموذجي لغات
7. زينب محمد جبر زكي من معهد محمد الفاتح الأزهري الخاص لغات
8. مالك سامي محرم خميس من معهد سموحة النموذجي 
9. محمد على مصطفى محمد من معهد محمد الفاتح الخاص لغات
10. عبد الباسط محمد عبد الباسط من معهد جمال زين الدين 
11. عصام أحمد عبد الوهاب أحمد من معهد جمال زين الدين 
12. آمنه جمال عباس إبراهيم من معهد كردى عبد الفتاح

المستوى الثاني:

1. طه على سيد محمد قاسم من معهد الراشدين 
2. مريم أحمد سامي أحمد من معهد الإمام الشافعي 
3. علي محمد صغير عبد المتجلي من معهد أبى قير 
4. زين محمد أحمد إسماعيل من معهد محمد رجب 
5. عبد الله أحمد محمد عبد الغنى من معهد الراشدين 
6. عبد الرحمن أيمن محمد الكومي من معهد براعم طيبة
7. سفيان أحمد محمد عبد البديع من معهد سموحة النموذجي 
8. حبيبة أحمد عبد اللطيف عبد اللطيف من معهد طاهر القويرى 
9. زينه احمد سامي أحمد من معهد برج العرب 
10. حذيفة يوسف إسماعيل عبد الغفار سعد من معهد جمال زين الدين 
11. عمر احمد اسماعيل رشوان من معهد محمد الفاتح الخاص لغات
12. رودينا محمود عبد النبي من معهد سموحة النموذجي 
13. رؤى احمد صلاح الدين من معهد أبى قير 
14. فاطمة محمد حسنين السيد حسنين من معهد الراشدين 
15. فخر الدين أحمد علي بدري من معهد سموحة النموذجي لغات
16. فريدة أحمد علي بدري من معهد سموحة النموذجي لغات

المستوى الثالث

سفيان اسلام صلاح الدين عبد الحميد من معهد محمد الفاتح الخاص لغات
خديجة خميس محمد عباس من معهد محمد الفاتح الخاص لغات
محمد حمادة محمد عبد الفتاح من معهد محمد الفاتح الخاص لغات

منطقة الإسكندرية الازهرية مسابقة الأزهري الصغير المواد الثقافية رعايه الطلاب نتيجة المرحلة الثانية

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