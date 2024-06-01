المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة محام في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، بمعاقبة 5 أشخاص، بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة محامي في الطريق العام.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 32996 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بسرقة سيارة المجني من قبل المتهمين بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه حال توجه المجني عليه "ن.ر.و" محامي، لاستقلال سيارته من أسفل مسكنه تبين له سرقتها وان المتهمين " أ.ط.ز" و"ز.ط.ز"ا.م.م" و"م.ع.ن" و"ا.م.ن"، قاموا بسرقتها ليلا ونفاذا لقرار النيابة بضبط المتهمين وأن المتهمين من الاول حتي الرابع بسرقة السيارة ليلا حال حيازتهم أسلحة بيضاء وأنهم قاموا بإخفاء السيارة لدى للمتهم الخامس، وذلك لمساومة مالكها نظير مبلغ مالي وضبطهم والسيارة بحوزة المتهم الخامس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد والزامتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين المضبوطين، بعد اتهامهما في سرقة ميكانيكي بالاكراه.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 25612 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمان بسرقته ليلا تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

توصلت التحقيقات إلى أنه حال تواجد المجني عليه " م.ا.ث" ميكانيكي، ليلا بمنطقة مدينة اكتوبر شاطئ النخيل، تقابل مع المتهم الأول وطلب منه إرشاده عن أحدي المناطق،فقام المتهم الأول "م.س.ال" عامل باستدراجة إلى منطقة نائيه، وحال ذلك قام المتهم الثاني "م.س.م" عامل، من تتبعهما وما أن اظفرا به، حتي قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض على رقبته مهددا إياه، وقام المتهم الثاني بالإمساك به وتفتيشه ما بث الخوف في نفسه، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول والمبالغ المالية التي بحوزته كرها عنه، وتركوه وفروا هاربين وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمان بارتكاب الواقعة، والقبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق،التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.