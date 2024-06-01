السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة محام في الإسكندرية

السجن المشدد - آرشيفيه
السجن المشدد - آرشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، بمعاقبة 5 أشخاص، بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة محامي في الطريق العام.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 32996 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بسرقة سيارة المجني من قبل المتهمين بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه حال توجه المجني عليه "ن.ر.و" محامي، لاستقلال سيارته من أسفل مسكنه تبين له سرقتها وان المتهمين " أ.ط.ز" و"ز.ط.ز"ا.م.م" و"م.ع.ن" و"ا.م.ن"، قاموا بسرقتها ليلا ونفاذا لقرار النيابة بضبط المتهمين وأن المتهمين من الاول حتي الرابع بسرقة السيارة ليلا حال حيازتهم أسلحة بيضاء وأنهم قاموا بإخفاء السيارة لدى للمتهم الخامس، وذلك لمساومة مالكها نظير مبلغ مالي وضبطهم والسيارة بحوزة المتهم الخامس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد والزامتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين المضبوطين، بعد اتهامهما في سرقة ميكانيكي بالاكراه.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 25612 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمان بسرقته ليلا تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

توصلت التحقيقات إلى أنه حال تواجد المجني عليه " م.ا.ث" ميكانيكي، ليلا بمنطقة مدينة اكتوبر شاطئ النخيل، تقابل مع المتهم الأول وطلب منه إرشاده عن أحدي المناطق،فقام المتهم الأول "م.س.ال" عامل باستدراجة إلى منطقة نائيه، وحال ذلك قام المتهم الثاني "م.س.م" عامل، من تتبعهما وما أن اظفرا به، حتي قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض على رقبته مهددا إياه، وقام المتهم الثاني بالإمساك به وتفتيشه ما بث الخوف في نفسه، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول والمبالغ المالية التي بحوزته كرها عنه، وتركوه وفروا هاربين وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمان بارتكاب الواقعة، والقبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق،التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد حضوريا وغيابيا بسرقة محامي بالاسكندرية محكمة جنايات

الأكثر قراءة

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصه الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار