السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

800 طبيب من المستشفيات والجامعات المصرية في مؤتمر أساسيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة بطب القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

شهدت قاعة المؤتمرات بكلية طب جامعة القاهرة، فعاليات سلسلة مؤتمر أساسيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، ووسط حضور لأكثر من 800 طبيب أنف وأذن من مختلف المستشفيات والجامعات المصرية.

وتناولت جلسات المؤتمر مختلف جوانب جراحات الأنف والأذن والحنجرة، مع التركيز بشكل خاص على "طرق عمل تجميل قرنيات (غضاريف) الأنف لمرضى انسداد التنفس نتيجة للحساسية وتضخم غضاريف الأنف".

وقدم المشاركون خلال جلسات المؤتمر شرحًا تفصيليًا للتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الجراحات، مع عرض الحالات العملية والنتائج التي تم تحقيقها.

جلسات المؤتمر قدمت شرحا تفصيليا للتقنيات الحديثة المستخدمة فى الجراحات وطرق تجميل قرنيات الأنف لمرضى انسداد التنفس

وقد حظى المؤتمر باهتمام كبير من قبل المشاركين، حيث شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة كلية طب قصر العينى، بحضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية، والدكتور هادى صلاح رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة، والدكتور مسعد عبد العزيز رئيس المؤتمر.

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الخشت يعلن تفاصيل جوائز جامعة القاهرة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس

وكان أكد مجلس جامعة القاهرة، على عدم خضوع أملاك الجامعة للضريبة العقارية. كما أكد أن مجلس الجامعة له الولاية الكاملة على مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر منذ بدء فكرة إنشاء المشروع وهو الذي يشكل اللجنة المسؤولة التي تدير المشروع، ويتابع أعمالها، ويكلف المراقب المالي للمشروع، ويتابع أعماله، وتعرض على مجلس الجامعة التقارير الصادرة عن اللجنة والمراقب المالي. واستعرض مجلس الجامعة الموقف الاخير لمشروع الإسكان حيث تم الإنتهاء من توصيل المرافق لمشروع الإسكان، كما تم الانتهاء من خط الصرف الصحي المؤقت وتشغيله، وتم إدخال المياه، وتم إطلاق الكهرباء بقوة ١.٤ ميجا داخل المشروع وتم إنارة الأعمدة، وجاري العمل يوميا للانتهاء من استكمال إنارة 50 عمارة تشمل حوالي 500 شقة سكنية، مع استمرار توصيل الكهرباء لباقي وحدات المشروع وفقًا لخطة شركة الكهرباء، موجهًا الشكر للجنة المسؤولة عن المشروع برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن.

كما أقر المجلس، دعم كلية الطب البيطري وكلية التربية النوعية بحوالي 6 مليون جنيه من التمويل الذاتي للجامعة للصرف على الفروق المالية لأعضاء هيئة التدريس، وكان قد سبق للمجلس الموافقة على دعم فرع الخرطوم ماليًا لذات الأسباب.

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