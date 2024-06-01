يتسأل الملايين من المسلمين عن موعد بداية صيام العشر الأولى من ذي الحجة 1445 عبر موقع جوجل البحثي يوميا، وذلك مع اقتراب استطلاع هلال شهر ذي الحجة وإعلان غرة الشهر الفضيل بشكل رسمي من خلال دار الإفتاء المصرية وتحديد موعد وقفة عرفات.

موعد بداية صيام العشر الأولى من ذي الحجة 1445

أكد الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد بداية صيام العشر الأولى من ذي الحجة 1445 سيكون بداية من يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 وذلك حيث يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445 يوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس.

وجاءت أيام الصيام كما يلي:-

يوم الجمعة 7/6/2024 الموافق 1 من شهر ذي الحجة 1445.

يوم السبت 8/6/2024 الموافق 2 من شهر ذي الحجة 1445.

يوم الأحد 9/6/2024 الموافق 3 من شهر ذي الحجة 1445.

يوم الاثنين 10/6/2024 الموافق 4 من شهر ذي الحجة 1445.

يوم الثلاثاء 11/6/2024 الموافق 5 من شهر ذي الحجة 1445.

يوم الأربعاء 12/6/2024 الموافق 6 من شهر ذي الحجة 1445.

يوم الخميس 12/6/2024 الموافق 7 من شهر ذي الحجة 1445.

يوم الجمعة 13/6/2024 الموافق 8 من شهر ذي الحجة 1445.

يوم السبت 14/6/2024 الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1445.

حكم صيام الأيام الأولى من ذي الحجة

أكد جمهور الفقهاء استحباب صيام الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام فيما عدا أيام النحر أيام عيد الأضحى والتي تبدأ من يوم 10 من ذي الحجة إلى 13 من 1ي الحجة 1445 حيث يحرم على المسلم صيامهم وأوضح الفقهاء فضل صيام تلك الأيام والتي قسم بها الله سبحانه وتعالي والقسم لا يكون إلا بشئ عظيم في قوله تعالى (والفجر وليالي العشر).

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