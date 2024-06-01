السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالعام الجديد 2024/2025

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التقديم بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بدءا من اليوم 1 يونيو حتى 1 يوليو المقبل.

الأوراق المطلوبة لتقديمات المدارس 

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقدم  للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وكانت الأوراق كالتالي:

 الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال وأولى ابتدائي

١- شراء ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.
٢- شهادة ميلاد مميكنة 3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة.

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية


٣- صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل.
٤- صورة بطاقة الأب والأم، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية.
٥- إثبات السكن من إيصال «غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق».
٦- ملء البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحي.
٧- ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهي، «طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات».

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جدير بالذكر أن بدأ اليوم السبت، أول أيام تسجيل التقدم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2025م، ويستمر لمدة شهر.

ويمكن التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمحافظة الجيزة من هنا https://www.gizaedu.net/

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